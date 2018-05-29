Крысин отказался выйти из камеры, заседание перенесли на 31 мая

Защитница Крысина Гнатюк (фото - facebook.com/svetlana.kirilash)

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По словам вдовы убитого журналиста Веремия, сегодня не было ни доставки Крысина, ни видеоконференции. Следующее заседаниие состоится 31 мая в 13:00

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Фигурант дела об убийстве киевского журналиста Вячеслава Веремия Юрий Крысин отказался выходить из камеры. Поэтому сегодня не было ни доставки его в Дарницкий райсуд, ни видеоконференции. Об этом сообщила вдова Веремия Светлана Кирилаш в Facebook.

По ее словам, следующее заседание состоится 31 мая в 13:00.

"Что и как там будет, я уже боюсь и думать. Производство тянется с начала марта, до сих пор даже не зачитали обвинительный акт. Единственное достижение - что персонажа отправили в СИЗО", - отметила вдова убитого журналиста.

22 декабря 2017 года суд признал Крысина виновным в "хулиганстве и нанесении легких телесных повреждений" журналисту Вячеславу Веремию в день его убийства - 18 февраля 2014-го, приговорив к четырем годам тюрьмы условно. Подсудимого освободили в зале суда. Крысин признал, что получил от уголовного "авторитета" $20 тысяч на запугивание и террор против участников Майдана, но отрицает умышленное убийство Веремия. ГПУ обжаловала приговор.

Тема дня: Крысиное правосудие в деле убитого журналиста Веремия

15 марта Крысин не явился на заседание суда якобы из-за опасения за свою жизнь. Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, постановив привести Крысина в здание суда принудительно. 29 марта его повторно арестовали на два месяца без права внесения залога. Следующее заседание суда по этому делу состоится 13 июня.

Cудья Шевченковского районного суда Киева Олег Линник, который дал условный срок главарю "титушек" во время Майдана Юрию Крысину, был уволен решением Высшего совета правосудия.