Вместо Захарченко: Кремль назначил главаря боевиков в Донецке

Денис Пушилин (фото - Getty Images)

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Псевдовыборы на временно оккупированной части Донецкой области могут пройти в начале ноября

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Во временно оккупированном Донецке "избран" новый главарь боевиков террористической организации ДНР - им стал Денис Пушилин. Об этом сообщают сайты боевиков.

Пушилин является "представителем ДНР" в контактной группе в Минске и одновременно "председателем" того, что оккупанты называют "народным советом".

Именно эта структура оккупационной администрации РФ в Донецке сегодня "на пленарном заседании" назначила Пушилина. "Проголосовали большинство депутатов", - пишут сайты боевиков.



Также руководство боевиков заявило о необходимости "создать условия для проведения" в ОРДО псевдовыборов.

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31 августа 2018 года сообщалось, что ликвидированного главаря террористической организации ДНР Александра Захарченко заменит "первый вице-премьер" Дмитрий Трапезников. В СБУ считают уничтожение Захарченко результатом междоусобных войн боевиков.