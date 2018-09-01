Ликвидация Захарченко: взрывчатка была в лампе - росСМИ

Александр Захарченко (скриншот видео)

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Взрывное устройство активировали с помощью телефонного звонка

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Взрывное устройство, уничтожившее главаря боевиков "ДНР" Александра Захарченко, была заложена в одно из осветительных устройств в кафе "Сепар". Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источники.

Источники утверждают, что, по предварительным данным, бомба была заложена в люстру или торшер в помещении и была приведена в действие с помощью телефонного звонка.

Кафе, по предварительным данным, принадлежало начальнику охраны Захарченко, и учитывая то, что в нем часто бывали "высокопоставленные гости", тщательно охранялось.

Таким образом, пишут росСМИ, без помощи "своих" установить бомбу в нем было практически невозможно. При этом предполагается, что в момент взрыва исполнитель убийства находился рядом с кафе. Звонок, который инициировал подрыв, он сделал сразу, как только Захарченко вошел внутрь заведения.

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31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко. Боевики заявили, что задержали подозреваемых, объявив их "украинскими диверсантами". В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн".

Российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников.

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Террорист Дмитрий Трапезников, которого назначили на место уничтоженного Захарченко, заявил, что якобы задержанные по подозрению в убийстве дали признательные показания.