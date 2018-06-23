Линкявичюс: Очереди на КПВВ Станица Луганская неприемлемы

Фото: twitter.com/LinkeviciusL

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Также министр иностранных дел Литвы поблагодарил луганскую администрацию и СБУ за "исключительный профессионализм" во время его визита

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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс во время визита в Луганскую область раскритиковал ситуацию в пункте пропуска Станица Луганская на линии разграничения, где, по его словам, люди простаивают в очередях по 4 часа. Об этом Линкывичюс написал в Twitter.

"На контрольно-пропускном пункте Станица Луганская на линии соприкосновения, единственном действующем в регионе - в нарушение Минских соглашений. Люди выстаивают 4-часовые очереди в жару - это негуманно и неприемлемо", - написал Линкявичюс.

Также министр поблагодарил луганскую администрацию и СБУ за "исключительный профессионализм" во время его визита. "У нас есть свежие впечатления и свежие факты из первых уст о реальной ситуации на месте. Литва поддерживает своих близких союзников", - написал Линкявичюс в еще одном твитте.

Глава МИД Литвы во второй раз за последние два года побывал на передовой в Донбассе, на этот раз посетив для ознакомления с ситуацией в прифронтовой зоне Луганскую область.