Мэр Смелы пострадал в ДТП

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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Алексей Цыбко госпитализирован в больницу Мироновки, у него сломаны ребра

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Мэр Смелы Черкасской области Алексей Цыбко попал в ДТП в Кагарлыкском районе под Киевом. Об этом передает издание Про все.

По словам Цыбко, он совершал маневр, чтобы избежать столкновения с автомобилем, который двигался по встречной полосе со значительной скоростью, и вылетел с трассы.

"Меня госпитализировали в больницу в Мироновке. У меня сломаны ребра. Пострадавших в результате аварии больше нет. Чтобы избежать столкновения, я взял резко влево и фактически положил автомобиль на бок. Сейчас я уже дома, нахожусь на больничном. В медучреждении прошел все обследования, полиция взяла все анализы", - рассказал Цыбко.

Автомобиль городского головы Mitsubishi Pajero Sport в результате ДТП получил значительные повреждения. По словам Цыбко, автомобиль невозможно починить.

10 июня в Изюме Харьковской области произошло ДТП с участием автомобиля BMW и служебного автомобиля патрульной полиции. В результате аварии погиб 25-летний водитель BMW.