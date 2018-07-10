Минобороны разрешило следователям взорвать два миномета Молот

Анатолий Матиос (фото - Андрей Гудзенко / LIGA.net)

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Следственный эксперимент проведут на полигоне в Ровенской области завтра, а не сегодня

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Контролируемый подрыв 120-миллиметрового миномета Молот в рамках следственного эксперимента по изучению причин трагедии на полигоне под Ровно проведут не сегодня, как ранее заявил нардеп Сергей Пашинский, а завтра, 11 июля. Об этом у себя в Facebook написал главный военный прокурор Анатолий Матиос, выложив обращение к главе Минобороны Степану Полтораку.

Следователи проведут военную, баллистическую, взрывотехническую и химическую экспертизы причин детонации миномета на учениях.

Причина переноса эксперимента на сутки, по словам Матиоса - то, что постановление суда об экспертизе специалистами КНИИСЭ получено следствием вчера только в 17:00.

"Снова "спасибо" так называемым изменениям в УПК имени Лозового о порядке назначения судом экспертизы в течение 5 дней", - добавил прокурор.

Экспертам нужно время, чтобы прибыть на полигон, ознакомиться с доказательствами и материалами уголовного дела, а также определиться с методикой подрыва.

По словам Матиоса, Минобороны выделило на эксперимент не один, а два миномета той же заводской партии, что и разорвавшееся 6 июля орудие.

Кроме того, прокурор подверг критике Пашинского, заявив, что "прокуратура не рассказывает, как, и берется писать законопроекты вместо депутатов, поэтому вмешательство в методику и процесс расследования комитета является крайне недопустимым".

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6 июля 2018 года в 05:45 на полигоне ВСУ в Ровенской области во время учений разорвало миномет. Погибли трое военных 128-й бригады, девятеро ранены. Основная версия, по данным Минобороны: нарушение мер безопасности. Президент Петр Порошенко запретил использовать такие минометы до конца расследования. По словам спикера ОК Запад Анатолия Прошина, разорвало миномет Молот.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 414 УК (нарушение правил обращения с боеприпасами, повлекшее гибель и телесные повреждения нескольких лиц).