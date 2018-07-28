Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.07.2018, 07:58

На Буковине маршрутка столкнулась с грузовым поездом: есть жертвы

На Буковине маршрутка столкнулась с грузовым поездом: есть жертвы - Фото
Фото: Нацполиция

Предварительно установлено, что водитель маршрутки на переезде не убедился, что проезжать через пути безопасно

Реклама
Реклама

Вчера, 26 июля, в селе Мамаевка Черновицкой области маршрутка столкнулась с грузовым поездом. Погибли двое людей, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Еще семерых пассажиров доставили в больницу, трое из них в реанимации.

Предварительно, водитель маршрутки на переезде, где есть звуковые и световые сигналы, не убедился, что переезжать через пути безопасно. 

Водителя микроавтобуса задержали. Открыто уголовное дело по ч.2 ст.286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения, которые привели к смерти. 

Читайте также: Большая проверка: сколько неисправных автобусов перевозят людей

В июле 2018 года количество летальных исходов в результате ДТП с участием коммерческого транспорта выросло на 20%. 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: погибшие, авария, маршрутка, грузовой поезд, столкновение
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
ДТП при участии чиновника: умерла вторая пострадавшая женщина
Происшествия ДТП при участии чиновника: умерла вторая пострадавшая женщина
В Польше разбился вертолет: погибли люди - фото
Мир В Польше разбился вертолет: погибли люди - фото
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 