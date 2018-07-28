На Буковине маршрутка столкнулась с грузовым поездом: есть жертвы

Фото: Нацполиция

commenthover

Предварительно установлено, что водитель маршрутки на переезде не убедился, что проезжать через пути безопасно

Реклама

Реклама

Вчера, 26 июля, в селе Мамаевка Черновицкой области маршрутка столкнулась с грузовым поездом. Погибли двое людей, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Еще семерых пассажиров доставили в больницу, трое из них в реанимации.

Предварительно, водитель маршрутки на переезде, где есть звуковые и световые сигналы, не убедился, что переезжать через пути безопасно.

Водителя микроавтобуса задержали. Открыто уголовное дело по ч.2 ст.286 УК - нарушение правил безопасности дорожного движения, которые привели к смерти.

Читайте также: Большая проверка: сколько неисправных автобусов перевозят людей

В июле 2018 года количество летальных исходов в результате ДТП с участием коммерческого транспорта выросло на 20%.