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14.06.2018, 10:02

На Днестре мужчина ценой своей жизни спас из воды троих детей

На Днестре мужчина ценой своей жизни спас из воды троих детей - Фото
Фото: mapio.net

Мужчина вместе с женой достали из воды тонущих троих детей, но мужчина нырнул под воду и не выплыл

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Около села Михальче Ивано-Франковской области в Днестре утонул мужчина, спасая троих детей. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковскогой ОГА.

Трое детей начали тонуть в Днестре, и мужчина вместе с женой пошли их спасать. Мужчина выталкивал детей с глубины и передавал жене. Потом он нырнул под воду и больше не выплывал. 

Женщина сама вытащила детей на берег, они в удовлетворительном состоянии. 

Спасатели-водолазы пока не нашли мужчину, сегодня утром поиски должны продолжится. 

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Теги: Ивано-Франковская область, утонул, спас детей
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