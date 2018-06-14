На Днестре мужчина ценой своей жизни спас из воды троих детей

Около села Михальче Ивано-Франковской области в Днестре утонул мужчина, спасая троих детей. Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковскогой ОГА.
Трое детей начали тонуть в Днестре, и мужчина вместе с женой пошли их спасать. Мужчина выталкивал детей с глубины и передавал жене. Потом он нырнул под воду и больше не выплывал.
Женщина сама вытащила детей на берег, они в удовлетворительном состоянии.
Спасатели-водолазы пока не нашли мужчину, сегодня утром поиски должны продолжится.