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28.05.2018, 15:03

На границе россиянка с тремя детьми попросила Украину об убежище

На границе россиянка с тремя детьми попросила Украину об убежище - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Женщина утверждает, что в России ее преследуют по религиозным мотивам

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Вчера, 27 мая, на украинско-российской границе гражданка РФ с тремя детьми попросила предоставить ей статус беженки якобы из-за преследований по религиозным мотивам. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

Случай произошел в пункте пропуска Сеньковка.

Женщина с детьми 2005, 2007 и 2009 годов рождения обратилась к пограничникам Черниговского отряда с просьбой о предоставлении ей статуса беженки. Россиянка сообщила, что на территории РФ ее преследуют по религиозным мотивам. Каких-либо подробностей в релизе ГПСУ не содержится. 

Женщину пропустили на территорию Украины и проинформировали Государственную миграционную службу.

Последний подобный случай произошел в январе. Тогда пограничники задержали гражданина России, который незаконно пересек государственную границу и попросил о статусе беженца. У россиянина были обморожены конечности, поэтому его срочно госпитализировали. 

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Теги: граница, пограничники, дети, убежище, беженец
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