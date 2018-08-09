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Боты:
09.08.2018, 09:59

На пункте пропуска у въезда в Донецк подорвался пограничник

На пункте пропуска у въезда в Донецк подорвался пограничник - Фото
Блокпост (фото - ГПСУ)

Боец сил ООС находится в госпитале в состоянии средней тяжести, у него множественные осколочные ранения головы и спины

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Вчера, 8 августа, около 15:00 на прилегающей к контрольному пункту въезда-выезда "Марьинка" территории на неизвестном взрывном устройстве подорвался сотрудник Госпогранслужбы. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Как уточнили в ГПСУ, военнослужащий Краматорского погранотряда "выполнял задачи по прикрытию контрольного пункта".

В результате инцидента боец операции объединенных сил получил множественные осколочные ранения спины и головы. Его срочно госпитализировали, врачи оценивают его состояние как "среднетяжелое".

КПВВ Марьинка на карте пригорода:

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Теги: КПВВ Марьинка, ранение, война в донбассе, подрыв, пограничник
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