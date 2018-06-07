В Украине действуют около сотни "воров в законе" - Аваков

Арсен Аваков Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

commenthover

Для борьбы с организованной преступностью создан департамент стратегических расследований Нацполиции

Реклама

Реклама

На территории Украине находится от 80 до 100 воров в законе. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время IХ Национального экспертного форума, передает пресс-служба МВД.

Министр подчеркнул, что эти люди стали основой преступных организаций.

По словам Авакова, Украина ведет борьбу в этом направлении совместно с США, Великобританией, Германией, Францией и Канадой.

Глава МВД добавил, что для борьбы с ОПГ создан департамент стратегических расследований Нацполиции. По его словам, департамент действует вместе с Европолом, в котором РФ не принимает участия. Он занимается исключительно борьбой с организованной преступностью - с ее верхушкой.

В марте сообщалось, что полиция будет сотрудничать с ООН в борьбе с оргпреступностью. Для этих целей в структуре ведомства создано управление уголовного анализа для борьбы с организованной преступностью