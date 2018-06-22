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22.06.2018, 17:06

На взятке задержали преподавателей черкасского вуза - СБУ

На взятке задержали преподавателей черкасского вуза - СБУ - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Заведующая и доцент кафедры систематически требовали и получали деньги от студентов за содействие в сдаче экзаменационной сессии, говорят в СБУ

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Сотрудники СБУ задержали и объявили о подозрении в получении взятки заведующей и доценту одной из кафедр Черкасского государственного технологического университета. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, заведующая и доцент кафедры систематически требовали и получали деньги от студентов за содействие в сдаче экзаменационной сессии.

В СБУ говорят, что задокументировали факт вымогательства преподавателями от студента более 3 тыс грн неправомерной выгоды за «успешную» сдачу экзамена.

Правоохранители задержали злоумышленников на кафедре во время получения взятки.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.

В мае СБУ заявили, что разоблачили преподавателей одного из вузов в Полтавской области на систематическом вымогательстве денег у студентов заочного отделения за сдачу сессии. 

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Теги: доцент, сбу, взятка, черкасский технологический университет, завкафедрой
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