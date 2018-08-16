На взятке задержан начальник ГУ Госслужбы по вопросам труда - ГПУ

Правоохранители задокументировали преступную схему получения неправомерной выгоды начальником главного управления Государственной службы Украины по вопросам труда в Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
По информации ГПУ, чиновник разработал преступную схему, направленную на вымогательство и получение от директора одного из предприятий неправомерной выгоды на общую сумму 1 млн грн.
Эту сумму, по данным правоохранителей, руководитель контролирующего органа должен был получить за уменьшение суммы начисленного предприятию штрафа и непроведение в дальнейшем его проверок.
В ГПУ говорят, что задержали злоумышленника сегодня во время получения части взятки в сумме 500 тыс грн.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении в получении взятки.
Ранее Генеральная инспекция задержала с поличным старшего следователя Генеральной прокуратуры, который требовал взятку в размере $50 тыс.