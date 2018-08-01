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01.08.2018, 13:19

Нападение на Гандзюк: эксперты установили вещество

Нападение на Гандзюк: эксперты установили вещество - Фото
Фото: Катерина Гандзюк / Facebook

Неизвестный плеснул в чиновницу серной кислотой

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Эксперты установили вещество, которым плеснули в лицо управляющей делами исполнительного комитета Херсонского горсовета Екатерине Гандзюк. После анализа определили, что это была серная кислота, сообщил Khersonline со ссылкой на заместителя начальника Херсонского областного управления МВД Николая Вербицкого.

Неизвестный выплеснул на Гандзюк около литра жидкости. Более 30% тела и левый глаз чиновницы пострадали от ожога.

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Уголовное дело переквалифицировали в покушение на убийство с особой жестокостью. Продолжается следствие, правоохранители ищут нападавшего.

31 июля неизвестный напал на управляющую делами Херсонского горсовета Екатерину Гандзюк и плеснул кислотой ей в лицо. Женщину госпитализировали, врач-анестезиолог местной областной больницы сообщил, что Гандзюк находится в стабильно тяжелом состоянии.

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Теги: нападение, Херсон, чиновники, Екатерина Гандзюк, серная кислота
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