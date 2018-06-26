Напали с молотками и трубами: подробности о погроме во Львове

Сергей Князев (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

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Глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что все 14 подозреваемых в атаке на палаточный лагерь ромов уже установлены и задержаны

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Полиция установила всех 14 подозреваемых в нападении на лагерь ромов во Львове. Об этом в эфире канала ICTV вчера вечером, 25 июня, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

"На сегодняшний момент мы имеем 14 человек, подозреваемых в совершении этого правонарушения. Восьмерых полиция задержала сразу", - отметил он.

По словам главы Нацполиции, организатор погрома раздал подельникам молотки, трубы и другие орудия, и предупредил, у них есть четыре минуты на захват лагеря.

Князев заявил, что череда подобных инцидентов - "проблема более широкая, и касается всего общества".

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В ночь на 24 июня 2018 года злоумышленники напали на лагерь ромов в Трускавецком районе на окраине Львова. 24-летний житель Закарпатья получил смертельные ножевые ранения. Также ножом ранили еще четверых - 10-летнего мальчика, двух 19-летних юношей и 30-летнюю женщину.

В полиции 25 июня заявили, что задержали всех злоумышленников: им по 16-17 лет, все жители Львова. Организатору 20 лет. Вчера суд арестовал двоих из них на два месяца без права залога. Восьмерым объявлено о подозрении.

В погроме подозревают членов ультраправой группировки "Трезвая и злая молодежь", которая использует символику неонацистской организации Misanthropic Division.