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04.06.2018, 06:39

Незаконно держали в тюрьме: в ОРЛО боевики освободили заложника

Незаконно держали в тюрьме: в ОРЛО боевики освободили заложника - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net

Террористы незаконно удерживали в местах лишения свободы осужденного украинским судом мужчину, срок заключения которого истек более двух лет назад

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Боевики террористической организации ЛНР освободили осужденного до начала войны в Донбассе украинца, которого более двух лет незаконно удерживали в местах лишения свободы. Об этом в своем Facebook сообщил региональный координатор уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

По словам правозащитника, осужденный до 2014 года мужчина отбывал наказание в той части Луганской области, которая впоследствии была оккупирована подконтрольными Кремлю террористами. К 2016-му срок его заключения истек, однако боевики не отпустили его на свободу.

Лисянский отметил, что заложника удалось освободить "благодаря коллективным действиям международного сообщества".

Павел Лисянский и освобожденный заложник (фото - facebook.com/pavllis)

Представитель омбудсмена не стал показывать лицо освобожденного и разглашать его персональные данные, отметив лишь, что в будущем, возможно, будет проведена пресс-конференция с его участием.

3 июня 2018 года штаб операции объединенных сил сообщил, что боевики удерживают в заложниках двух бойцов 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

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Теги: боевики, война в донбассе, освобождение заложников, орло, заложники в донбассе
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