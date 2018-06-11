Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
11.06.2018, 08:06

ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали Грады в Донбассе

ОБСЕ сообщила, где боевики спрятали Грады в Донбассе - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ

В ОБСЕ отметили, что реактивные системы залпового огня Град размещены на полигоне террористов в 62 километрах от временно оккупированного Луганска

Реклама
Реклама

Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафискировал на полигоне боевиков семь реактивных систем залпового огня Град в районе временно оккупированного Миусинска. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По данным ОБСЕ, 16 буксируемых гаубиц (Д-30 Лягушка, 122 мм), 12 самоходных гаубиц (2С1 Гвоздика, 122 мм) и семь противотанковых пушек (МТ-12 Рапира, 100 мм) были задействованы в учениях террористов на полигоне, который расположен ориентировочно в двух километрах к юго-востоку от Бугаевки, что в 37 километрах  к юго-западу от Луганска.

Беспилотник ОБСЕ среднего радиуса действия зафиксировал также боевую бронированную машину (типа БТР) возле населенного пункта Молодежное ( в 63 километрах к северо-западу от Луганска, - ред.) два грузовика военного типа (КамАЗ-4310) с антенной от комплекса радиоразведки Торн неподалеку от Дебальцево.

5 июня 2018 года миссия ОБСЕ зафиксировала размещение четырех установок РСЗО Град вблизи оккупированного поселка Новоамвросиевское Донецкой области. 

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: обсе, пушки, грады, миусинск
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Мураевские откровения. Детально о "террористах" и проверке фактов
Политика Мураевские откровения. Детально о "террористах" и проверке фактов
Сутки в Донбассе: ранены трое военных, уничтожен один боевик
Происшествия Сутки в Донбассе: ранены трое военных, уничтожен один боевик
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 