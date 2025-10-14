Крейсер России "поздравляет" морских котиков США. Американский музей попал в конфуз – фото
Ракетный крейсер ВМС России "Москва" (Фото: EPA / СЕРГЕЙ ИЛЬНИЦКИЙ)

Национальный музей Военно-морских сил США поздравил американские ВМС фотографией, на которой изображен российский военный корабль. Об этом написал журналист Wall Street Journal Дэйв Браун.

13 октября ВМС США отмечали 250-ю годовщину со дня основания. В своем сообщении Национальный музей Военно-морских сил США поздравил американский флот и поблагодарил всех, кто "служил и служит нашей нации".

Для поздравления авторы использовали не американский корабль, а российский.

"Это российский ракетный крейсер", – написал Браун.

Журналист обратил внимание на аналогичную ошибку сенатора штата Флорида Джима Бойда, но тот впоследствии удалил сообщение.

А вот конгрессмен Энди Харрис поздравил ВМС США открыткой с индийским кораблем.

Крейсер России "поздравляет" морских котиков США. Американский музей попал в конфуз – фото

Ассоциация кладбищ ветеранов Нью-Гемпшира, Фонд патриотов, компания Daniels Mfg тоже запостили открытки с российским кораблем.

Крейсер России "поздравляет" морских котиков США. Американский музей попал в конфуз – фото
Крейсер России "поздравляет" морских котиков США. Американский музей попал в конфуз – фото
Крейсер России "поздравляет" морских котиков США. Американский музей попал в конфуз – фото

Team Orlando News, позиционирующие себя как "независимый источник новостей", на поздравительной открытке разместили датский фрегат Педер Скрам.

Крейсер России "поздравляет" морских котиков США. Американский музей попал в конфуз – фото

Журналист WSJ также обратил внимание на то, что консалтинговая компания eConverge поздравила американских морских котиков "чем-то похожим на советский крейсер "Михаил Кутузов".

Крейсер России "поздравляет" морских котиков США. Американский музей попал в конфуз – фото

Республиканец Майк Педерсен добавил к советскому крейсеру еще и солдат.

Крейсер России "поздравляет" морских котиков США. Американский музей попал в конфуз – фото

Мэр Кингстона, что в Северной Каролине, поздравил ВМС США японскими миноносцами.

Крейсер России "поздравляет" морских котиков США. Американский музей попал в конфуз – фото

Член Палаты представителей США Хуан Чискомани тоже опубликовал постер с российским кораблем.

Крейсер России "поздравляет" морских котиков США. Американский музей попал в конфуз – фото
  • В июне американский телеканал WPLG Local 10 проиллюстрировал сюжет о Харькове видео из пустыни.
вмс сшакрейсер