Крейсер России "поздравляет" морских котиков США. Американский музей попал в конфуз – фото

Ракетный крейсер ВМС России "Москва" (Фото: EPA / СЕРГЕЙ ИЛЬНИЦКИЙ)

Национальный музей Военно-морских сил США поздравил американские ВМС фотографией, на которой изображен российский военный корабль. Об этом написал журналист Wall Street Journal Дэйв Браун.

13 октября ВМС США отмечали 250-ю годовщину со дня основания. В своем сообщении Национальный музей Военно-морских сил США поздравил американский флот и поблагодарил всех, кто "служил и служит нашей нации".

Для поздравления авторы использовали не американский корабль, а российский.

"Это российский ракетный крейсер", – написал Браун.

Это российский ракетный крейсер pic.twitter.com/0solZFger4 - Дэйв Браун (@dave_brown24) 13 октября 2025 г

Журналист обратил внимание на аналогичную ошибку сенатора штата Флорида Джима Бойда, но тот впоследствии удалил сообщение.

Это русский боевой крейсер pic.twitter.com/aS15AgCSO7 - Дэйв Браун (@dave_brown24) 13 октября 2025 г

А вот конгрессмен Энди Харрис поздравил ВМС США открыткой с индийским кораблем.

Ассоциация кладбищ ветеранов Нью-Гемпшира, Фонд патриотов, компания Daniels Mfg тоже запостили открытки с российским кораблем.

Team Orlando News, позиционирующие себя как "независимый источник новостей", на поздравительной открытке разместили датский фрегат Педер Скрам.

Журналист WSJ также обратил внимание на то, что консалтинговая компания eConverge поздравила американских морских котиков "чем-то похожим на советский крейсер "Михаил Кутузов".

Республиканец Майк Педерсен добавил к советскому крейсеру еще и солдат.

Мэр Кингстона, что в Северной Каролине, поздравил ВМС США японскими миноносцами.

Член Палаты представителей США Хуан Чискомани тоже опубликовал постер с российским кораблем.