Російський крейсер "вітає" морських котиків США. Американський музей втрапив у конфуз – фото

Ракетний крейсер ВМС Росії "Москва" (Фото: EPA / СЕРГІЙ ІЛЬНИЦЬКИЙ)

Національний музей Військово-морських сил США привітав американські ВМС фотографією, на якій зображений російський військовий корабель. Про це написав журналіст Wall Street Journal Дейв Браун.

13 жовтня ВМС США відзначали 250-ту річницю від дня заснування. У своєму дописі Національний музей Військово-морських сил США привітав американський флот та подякував всім, хто "служив та служить нашій нації".

Для привітання автори допису використали не американський корабель, а російський.

"Це російський ракетний крейсер", – написав Браун.

This is a Russian missile cruiser pic.twitter.com/0solZFger4 — Dave Brown (@dave_brown24) October 13, 2025

Журналіст звернув увагу на аналогічну помилку сенатора штату Флорида Джима Бойда, але той згодом видалив допис.

That's a Russian battle cruiser pic.twitter.com/aS15AgCSO7 — Dave Brown (@dave_brown24) October 13, 2025

А от конгресмен Енді Гарріс привітав ВМС США листівкою з індійським кораблем.

Асоціація кладовищ ветеранів Нью-Гемпширу, Фундація патріотів, компанія Daniels Mfg теж запостили листівки з російським кораблем.

Team Orlando News, що позиціюють себе як "незалежне джерело новин", на вітальній листівці розмістили данський фрегат "Педер Скрам".

Журналіст WSJ також звернув увагу на те, що консалтингова компанія eConverge привітала американських морських котиків "чимось схожим на радянський крейсер "Михайло Кутузов".

Республіканець Майк Педерсен додав до радянського крейсера ще й солдатів.

Мер Кінгстона, що у Північній Кароліні, привітав ВМС США японськими міноносцями.

Член Палати представників США Хуан Чіскомані теж поширив постер із російським кораблем.