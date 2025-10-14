Російський крейсер "вітає" морських котиків США. Американський музей втрапив у конфуз – фото
Ракетний крейсер ВМС Росії "Москва" (Фото: EPA / СЕРГІЙ ІЛЬНИЦЬКИЙ)

Національний музей Військово-морських сил США привітав американські ВМС фотографією, на якій зображений російський військовий корабель. Про це написав журналіст Wall Street Journal Дейв Браун.

13 жовтня ВМС США відзначали 250-ту річницю від дня заснування. У своєму дописі Національний музей Військово-морських сил США привітав американський флот та подякував всім, хто "служив та служить нашій нації".

Для привітання автори допису використали не американський корабель, а російський.

"Це російський ракетний крейсер", – написав Браун.

Журналіст звернув увагу на аналогічну помилку сенатора штату Флорида Джима Бойда, але той згодом видалив допис.

А от конгресмен Енді Гарріс привітав ВМС США листівкою з індійським кораблем.

Російський крейсер "вітає" морських котиків США. Американський музей втрапив у конфуз – фото

Асоціація кладовищ ветеранів Нью-Гемпширу, Фундація патріотів, компанія Daniels Mfg теж запостили листівки з російським кораблем.

Російський крейсер "вітає" морських котиків США. Американський музей втрапив у конфуз – фото
Російський крейсер "вітає" морських котиків США. Американський музей втрапив у конфуз – фото
Російський крейсер "вітає" морських котиків США. Американський музей втрапив у конфуз – фото

Team Orlando News, що позиціюють себе як "незалежне джерело новин", на вітальній листівці розмістили данський фрегат "Педер Скрам".

Російський крейсер "вітає" морських котиків США. Американський музей втрапив у конфуз – фото

Журналіст WSJ також звернув увагу на те, що консалтингова компанія eConverge привітала американських морських котиків "чимось схожим на радянський крейсер "Михайло Кутузов".

Російський крейсер "вітає" морських котиків США. Американський музей втрапив у конфуз – фото

Республіканець Майк Педерсен додав до радянського крейсера ще й солдатів.

Російський крейсер "вітає" морських котиків США. Американський музей втрапив у конфуз – фото

Мер Кінгстона, що у Північній Кароліні, привітав ВМС США японськими міноносцями.

Російський крейсер "вітає" морських котиків США. Американський музей втрапив у конфуз – фото

Член Палати представників США Хуан Чіскомані теж поширив постер із російським кораблем.

Російський крейсер "вітає" морських котиків США. Американський музей втрапив у конфуз – фото
  • У червні американський телеканал WPLG Local 10 проілюстрував сюжет про Харків відео з пустелі.
