ОБСЕ сообщила о новых позициях боевиков и танках в Донбассе

Фото: flickr СММ ОБСЕ

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По данным ОБСЕ, траншеи террористов зафиксированы в районе Травневого и Доломитного, в Терновом боевики спрятали танки

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Во временно оккупированных районах Донбасса беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ среднего радиуса действия выявил две недавно вырытые траншеи боевиков в районе Травневого. Об этом сообщает пресс-служба миссии.

По оценке ОБСЕ, они появились в период между 25 и 27 мая 2018 года: одна примерно в 700 м к юго-востоку от Травневого и еще одна в южной части Доломитного, на расстоянии около 400 м к юго-востоку от упомянутого выше дорожного заграждения.

Беспилотник ОБСЕ также зафиксировал три буксируемые гаубицы (Д-30 Лягушка, 122 мм) возле Софиевки, расположенные там в нарушение линий отвода.

20 июня наблюдатели видели четыре реактивные системы залпового огня (БМ-21 Град, 122 мм) вблизи Новоамвросиевского, что 56 километрах к востоку от Донецка.

БПЛА СММ дальнего радиуса действия также выявил 10 танков (Т-64) на стрельбище и 21 дополнительный танк (двадцать Т-72 и один Т-64), стоявший на полигоне возле в Терновом, что в 57 километрах к востоку от Донецка, а также 10 танков (Т-72), одинзенитно-ракетный комплекс (9К35), три буксируемые гаубицы (Д-30) и шестьсамоходных гаубиц (2С1) возле Покровки.

Наблюдатели СММ ОБСЕ продолжают выявлять факты размещения запрещенного минскими соглашениями вооружения на временно неподконтрольной Украине территории Донбасса.