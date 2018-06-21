ОБСЕ сообщила о перемещении блокпоста боевиков в Горловке

Фото: flickr СММ ОБСЕ

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В ОБСЕ отметили, что террористы запретили автобусам подъезжать к блокпосту в Горловке, местные жители недовольны

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Боевики переместили блокпост на северо‑западной окраине временно-оккупированной Горловки. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

По данным ОБСЕ, 17 июня члены патруля миссии отметили, что блокпост террористов на северо‑западной окраине Горловки, что в 39 километрах к северо‑востоку от Донецка, был перемещен на 900 м к северо‑западу вдоль автодороги T0513, примерно на 500 м к юго‑востоку от расположенной на этой дороге передовой позиции боевиков.

"Передвижения через блокпост зафиксировано не было. 19 июня примерно 15 гражданских лиц (мужчины и женщины, от 30 до 60 лет, - ред.) рассказали наблюдателям, что автобусам не разрешено заезжать дальше места, где раньше находился блокпост", - отметили в пресс-службе.

В ОБСЕ подчеркнули, что, таким образом, мирным жителям приходится пешком преодолевать большее расстояние к новому месту расположения блокпоста и долго стоять на солнцепеке.

По информации LIGA.net, на днях боевики не пропустили учительницу одной из местных школ на подконтрольную Украине территорию, которая ехала к дочери в Краматорск.

"Сказали, что выезд "бюджетникам" пока запрещен", - уточнила женщина LIGA.net.

Боевики террористической организации ЛНР запретили сотрудникам оккупационных администраций выезжать в ближайшее время за пределы временно оккупированного Луганска.

