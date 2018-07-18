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18.07.2018, 09:59

Оккупанты могут оставить Севастополь без воды

Оккупанты могут оставить Севастополь без воды - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Работа водопроводных очистных сооружений временно приостановлена в городе

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В связи с обильными осадками в русло реки Черная, из которой осуществляется подача воды в Севастополь временно оккупированного Крыма, попали селевые потоки, что повысило мутность реки и ухудшило качество воды. Об этом сообщают Крым. Реалии.

Из-за этого в городе возможны перебои с подачей воды. Водоканал проводит мероприятия по очистке русла реки. Работа водопроводных очистных сооружений временно приостановлена, увеличен пропуск воды с Чернореченского водохранилища в русло реки, что даст возможность ускорить уменьшение мутности воды.

18 июля на полуострове, по прогнозам синоптиков, ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 18-23 метров в секунду. 

16 июля 2018 года сообщалось, что в Крыму изучают возможность использования очищенных канализационных стоков для орошения сельскохозяйственных угодий.

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Теги: Крым, севастополь, сели
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