Оккупанты в Крыму задержали украинца: якобы за продажу оружия

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Вместе с украинцем задержали гражданку России 1986 года рождения

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Силовики оккупантов задержали в Крыму гражданина Украины, который якобы пытался продать пистолет. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

Там уточнили, что якобы при попытке сбыта пистолета ТТ были задержаны украинец 1986 года рождения и россиянка 1992 года рождения.

В ФСБ решают вопрос об открытии уголовного дела за незаконное приобретение, сбыт и хранение оружия. Пистолет изъяли и проверяют его возможное использование при совершении преступлений.

10 мая в Судаке, в оккупированном Крыму суд признал украинца Геннадия Лимешко виновным в «незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ» и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.