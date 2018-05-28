Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Общество
Здоровье
Культура
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
28.05.2018, 17:36

Оккупанты в Крыму задержали украинца: якобы за продажу оружия

Оккупанты в Крыму задержали украинца: якобы за продажу оружия - Фото
iStock-604011662

Вместе с украинцем задержали гражданку России 1986 года рождения

Реклама
Реклама

Силовики оккупантов задержали в Крыму гражданина Украины, который якобы пытался продать пистолет. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ РФ.

Там уточнили, что якобы при попытке сбыта пистолета ТТ были задержаны украинец 1986 года рождения и россиянка 1992 года рождения.

В ФСБ решают вопрос об открытии уголовного дела за незаконное приобретение, сбыт и хранение оружия. Пистолет изъяли и проверяют его возможное использование при совершении преступлений.

10 мая в Судаке, в оккупированном Крыму суд признал украинца Геннадия Лимешко виновным в «незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ» и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Читайте также
Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018Тема дня. Россошанский на суде согласился с подозрением 09.01.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: Крым, оружие, фсб, задержание, пистолет
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Смерть Веджие Кашка: неизвестные изъяли записи видеокамер
Политика Смерть Веджие Кашка: неизвестные изъяли записи видеокамер
В Крыму есть ядерное оружие: Джемилев сослался на источник в РФ
Политика В Крыму есть ядерное оружие: Джемилев сослался на источник в РФ
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
Квартиры, яхты, криптовалюта. Что купили депутаты в 2017 году
 