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01.09.2018, 17:12

Оккупанты ввели в Донбассе комендантский час - Грицак

Оккупанты ввели в Донбассе комендантский час - Грицак - Фото
Грицак Василий глава СБУ Фото: LIGA.net

Террористы проводят зачистки

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После уничтожения главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко боевики на оккупированной территории Донбасса ввели комендантский час и проводят зачистки. Об этом сообщил глава Службы безопасности Василий Грицак, передает Укринформ.

"У нас есть данные, что введен комендантский час с 23:00, у нас есть данные о зачистках, закрытии границы. На улицах хватают людей, которые не нравятся. Но у нас нет данных, что поймали кого-то того, кто совершил данный акт ", - сказал Грицак.

Читайте также: Тема дня. Захарченко встретился с Кобзоном в кафе Сепар: детали

31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов ДНР Александр Захарченко. Боевики заявили, что задержали подозреваемых, объявив их "украинскими диверсантами". В СБУ считают убийство "результатом междоусобных войн". Российский пропагандистский ресурс Life со ссылкой на собственные источники в "силовых органах ДНР" сообщил, что в убийстве Захарченко подозревают одного из его охранников. Президент страны-агрессора Владимир Путин выразил "глубокие соболезнования" в связи с уничтожением Захарченко и заявил, что "поставить на колени народ Донбасса не получится". Террорист Дмитрий Трапезников, которого назначили на место уничтоженного Захарченко, заявил, что якобы задержанные по подозрению в убийстве дали признательные показания. 

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Теги: василий грицак, Александр Захарченко
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