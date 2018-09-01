Окружение Захарченко пытается бежать из ОРДО - офис омбудсмена

Экс-главарь террористов ДНР Александр Захарченко (скриншот из видеозаписи)

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Боевики не выпускают людей из оккупированных районов Донецкой области ни в Украину, ни в РФ

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Боевики не выпускают людей с территории оккупированной Донецкой области ни в Россию, ни на оккупированную территорию Луганской области. Об этом сообщил в Facebook представитель омбудсмена Украины в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский.

По его словам, КПВВ "Майорское" работает только на въезд в ОРДО. на КПВВ "Марьинка" и "Гнутово" - боевики перекрыли выезд и въезд. Террористы "ДНР" никого не выпускают ни в РФ, ни в оккупированные районы Луганской области. Работает только КПВВ "Станица-Луганская".

Также он рассказал об арестах в ОРДО.

"Мне известно о двух. К людям приходили прямо в квартиры ночью... Донецк взят в кольцо военной техникой, все военизированные подразделения НВФ приведены в боевую готовность", - отметил Лисянский.

Также он сообщил, что ближайшее окружение Захарченко пытается бежать с территории ОРДО - боевики, чтобы скрыться, переодеваются в гражданское.

"Такая обстановка, по информации источников в НВФ "ДНР", продлится 3 дня ", - прогнозирует Лисянский.

Ранее в Госпогранслужбе Украины сообщили, что на КПВВ в пределах Донецкой области движение граждан осуществляется только в направлении временно оккупированной территории, в обратном направлении движения граждан и транспорта нет.

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31 августа в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре оккупированного Донецка уничтожен главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко.