Боевики открыли огонь по ОБСЕ недалеко от Торецка

Фото: flickr СММ ОБСЕ

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По данным пресс-центра операции объединенных сил, обстрел ввелся из жилых кварталов временно оккупированной Горловки

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Сегодня, 29 мая, боевики в очередной раз грубо нарушили международные соглашения, открыв огонь по представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.

Следовательно, в районе населенного пункта Нелиповка вблизи Торецка, представители ОБСЕ запускали беспилотный летательный аппарат для мониторинга местности.

"Около 11:35, во время запуска БПЛА, произошел разрыв мины на расстоянии около 250 метров от автомобиля ОБСЕ", - отметили в пресс-центре.

По предварительной информации, пострадавших нет. Установлено, что обстрел велся из жилых кварталов временно оккупированной Горловки.

"Командование объединенных сил подчеркивает, что не открывали огонь по населенным пунктам", - отметили в пресс-центре.

Официально о происшествии сообщили в представительство ОБСЕ.

28 июня в поселке Железный вблизи Торецка Донецкой области в результате обстрела со стороны боевиков погибла 15-летняя девушка.