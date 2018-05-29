Боевики открыли огонь по ОБСЕ недалеко от Торецка

Сегодня, 29 мая, боевики в очередной раз грубо нарушили международные соглашения, открыв огонь по представителям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил в Facebook.
Следовательно, в районе населенного пункта Нелиповка вблизи Торецка, представители ОБСЕ запускали беспилотный летательный аппарат для мониторинга местности.
"Около 11:35, во время запуска БПЛА, произошел разрыв мины на расстоянии около 250 метров от автомобиля ОБСЕ", - отметили в пресс-центре.
По предварительной информации, пострадавших нет. Установлено, что обстрел велся из жилых кварталов временно оккупированной Горловки.
"Командование объединенных сил подчеркивает, что не открывали огонь по населенным пунктам", - отметили в пресс-центре.
Официально о происшествии сообщили в представительство ОБСЕ.
28 июня в поселке Железный вблизи Торецка Донецкой области в результате обстрела со стороны боевиков погибла 15-летняя девушка.