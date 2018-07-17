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17.07.2018, 16:20

Опасный ужин: в лагере в Донецкой области отравились 60 детей

Опасный ужин: в лагере в Донецкой области отравились 60 детей - Фото
Фото: facebook.com/lysenko.andrii

33 ребенка госпитализированы

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В Донецкой области в детском учреждении оздоровления и отдыха "Ястребок" отравились 60 детей. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко. 

Инцидент произошел в селе Сосновое Лиманского района 16 июля. 

В понедельник после ужина 60 детей почувствовали недомогание, повышение температуры и тошноту. 

33 ребенка госпитализированы в медицинские учреждения Славянска, Краматорска и Лимана с симптомами острого кишечного отравления. Возраст отравившихся - от 9 до 16 лет.

Всего в лагере на оздоровлении находится 134 ребенка.

Правоохранители начали расследование. Принимаются все необходимые меры для установления причин массового отравления детей и привлечения виновных к ответственности. Отобраны образцы пищи, которой кормили детей.

16 июля сообщалось, что во Львове в больницы с признаками отравления после еды в фаст-фуде "Томаш Кебаб" обратились 25 человек. 

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Теги: отравление, Донецкая область, детский лагерь
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