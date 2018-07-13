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13.07.2018, 14:26

По факту ДТП в Киеве с участием автомобиля Пинзеника открыто дело

По факту ДТП в Киеве с участием автомобиля Пинзеника открыто дело - Фото
Фото: скриншот с видео

Полиция предварительно установила, что мужчина получил травму в результате хулиганских действий протестующих

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По факту дорожного происшествия и хулиганских действий в правительственном квартале столицы начаты уголовные производства, сообщили в пресс-службе полиции Киева.

Там рассказали, что в результате происшествия один из участников инцидента получил травму ноги, ему оказывалась медицинская помощь,

Вместе с тем полиция предварительно установила, что мужчина получил травму в результате хулиганских действий протестующих, которые заблокировали автомобиль и разбили в нем заднее стекло.

Также правоохранители установили личность активиста, которого обоснованно подозревают в повреждении автомобиля. Это - житель Киева 1991 года рождения. Он задержан.

Начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) и ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.

Вчера Украинская правда сообщила, что на улице Шелковичной внедорожник народного депутата Павла Пинзеника наехал на одного из участников акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией.

Однако Пинзеник утверждает, что протестующий сам кинулся на капот его автомобиля.

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Теги: дтп, автомобиль, хулиганство, институтская, павел пинзеник
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