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27.07.2018, 20:30

Под Черновцами микроавтобус столкнулся с поездом: есть жертвы

Под Черновцами микроавтобус столкнулся с поездом: есть жертвы - Фото
Фото: cv.npu.gov.ua

Mercedes Sprinter перевозил работников одного из частных предприятий

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В селе Мамаевцы Кицманского района Черновицкой области микроавтобус Mercedes Sprinter на железнодорожном переезде столкнулся с поездом. Погибли двое человек, еще семеро пострадали, сообщает пресс-служба полиции области.

Трое из семерых пострадавших – в реанимации.

По информации полиции, 62-летний водитель Mercedes не убедился в безопасности проезда через железнодорожные пути. По предварительным данным, в момент аварии на переезде работали световые и звуковые сигналы.

Правоохранители установили, что в салоне микроавтобуса находились 15 пассажиров, работников одного из частных предприятий. Транспортное средство принадлежит другому предпринимателю, с которым был заключен договор на перевозку работников фирмы. У перевозчика есть лицензия на внутренние перевозки пассажиров, говорят в полиции.

Водитель Mercedes Sprinter задержан. Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.

Сегодня в Киеве, в Святошинском районе внедорожник Volkswagen Tiguan сбил насмерть женщину на пешеходном переходе. 

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Теги: жертвы, поезд, микроавтобус, черновцы, переезд
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