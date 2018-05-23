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23.05.2018, 12:01

Под Днепром обнаружили огромный арсенал боеприпасов: фото

Под Днепром обнаружили огромный арсенал боеприпасов: фото - Фото
Фото: пресс-служба Нацполиции

По информации правоохранителей, найденные боеприпасы незаконно вывезли из зоны проведения операции объединенных сил

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Полицейские и сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в лесополосе под Днепром большой арсенал боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В замаскированном тайнике неизвестные хранили около 250 гранат ВОГ, 37 мин, 23 гранаты РГД-5 и 13 гранат Ф-1, около 500 патронов калибра 12,7 мм, запалы, выстрелы к гранатомету и другие армейские боеприпасы.

Арсенал обнаружили 22 мая на улице Березановской в Днепре. По информации правоохранителей, боеприпасы незаконно вывезли из зоны проведения операции объединенных сил.

Все обнаруженное в присутствии понятых опечатали и направили на экспертизу. По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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Теги: операция объединенных сил, днепр, арсенал оружия
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