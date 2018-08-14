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14.08.2018, 19:47

Под Донецком пьяные подростки сорвали и подожгли флаг Украины

Под Донецком пьяные подростки сорвали и подожгли флаг Украины - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Правоохранители открыли уголовное дело

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В Донецкой области 18-летний юноша и 15-летняя девушка сорвали и подожгли флаг Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Пара находилась в нетрезвом состоянии. 8 августа в полицию сообщили о том, что с. Первомайское Ясиноватского района на земле перед зданием Центра досуга обнаружен частично сожженный Государственный флаг Украины. Правоохранители установили, что юноша сорвал флаг и бросил его на землю, а несовершеннолетняя девушка пыталась его поджечь.

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Правоохранители открыли дело по ч.1 ст.338 УК, злоумышленникам грозит наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, ареста на срок до 6 месяцев или лишения свободы на срок до 3 лет.

14 августа пьяный заробитчанин, который приехал домой из России, повредил флагшток и сорвал флаг Украины со здания прокуратуры в Луганской области. Злоумышленника задержали, ему избрали круглосуточный домашний арест.

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Теги: Донецкая область, флаг украины, пьяные подростки
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