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22.06.2018, 11:58

В Карпатах четыре человека попали в больницу из-за укусов змей

В Карпатах четыре человека попали в больницу из-за укусов змей - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Все пострадавшие - женщины в возрасте от 15 до 71 года

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В Сколевском районе Львовской области в четверг, 21 июня, четыре человека, включая ребенка, обратились к медикам из-за укусов змей. Все четверо были доставлены в реанимационное отделение одной и той же больницы, сообщает пресс-служба областного управления ГСЧС.

Вчера днем была госпитализирована 39-летняя жительница Закарпатской области, которую змея укусила за палец руки. А вечером в больницу были доставлены три жительницы Львовской области – женщины в возрасте 71 и 24 года и 15-летняя девочка. Их рептилии укусили за ноги. О текущем состоянии пострадавших в ГСЧС не сообщают.

Ранее в июне 2018 года в американском штате Техас мужчину укусила отрубленная голова гремучей змеи. Медикам с большим трудом удалось спасти пострадавшего от смерти. Выяснилось, что у мертвой ядовитой змеи кусательный рефлекс может сохраняться около часа, даже если ее голова отделена от тела.

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Теги: больница, Карпаты, змея, укус змеи, ядовитые змеи
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