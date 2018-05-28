Под Одессой поезд столкнулся с микроавтобусом: погибла девушка

В Кодымском районе Одесской области, на Александровском переезде пассажирский поезд столкнулся с микроавтобусом, в результате чего погибла 26-летняя девушка, и еще три человека, среди которых двое детей, получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.
По версии полиции, водитель микроавтобуса Nissan, в салоне которого находились 5 пассажиров, несмотря на включенные световые и звуковые сигналы, выехал на регулируемый переезд, где столкнулся с пассажирским поездом.
В результате аварии 26-летняя пассажирка микроавтобуса погибла. Госпитализированы три человека, среди которых - двое детей 2 и 9 лет.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.
23 мая в Венгрии на трассе микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли девять граждан Румынии.