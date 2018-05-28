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28.05.2018, 13:59

Под Одессой поезд столкнулся с микроавтобусом: погибла девушка

Под Одессой поезд столкнулся с микроавтобусом: погибла девушка - Фото
Фото: facebook.com/gunp.odessa

По версии полиции, водитель микроавтобуса Nissan, в салоне которого находились 5 пассажиров, проигнорировал сигналы на переезде

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В Кодымском районе Одесской области, на Александровском переезде пассажирский поезд столкнулся с микроавтобусом, в результате чего погибла 26-летняя девушка, и еще три человека, среди которых двое детей, получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

По версии полиции, водитель микроавтобуса Nissan, в салоне которого находились 5 пассажиров, несмотря на включенные световые и звуковые сигналы, выехал на регулируемый переезд, где столкнулся с пассажирским поездом.

В результате аварии 26-летняя пассажирка микроавтобуса погибла. Госпитализированы три человека, среди которых - двое детей 2 и 9 лет.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.

23 мая в Венгрии на трассе микроавтобус столкнулся с грузовиком, погибли девять граждан Румынии. 

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Теги: дтп, одесса, поезд, кодымский район, ниссан
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