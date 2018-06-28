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28.06.2018, 17:30

Похищение сына дипломата в Киеве: задержаны подозреваемые

Похищение сына дипломата в Киеве: задержаны подозреваемые - Фото
Фото: полиция Киева

Полиция задержала двух граждан Египта, которые несколько лет живут в Украине и, вероятно, совершили похищение с целью выкупа

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Полиция задержала двух граждан Египта, которых подозревают в похищении сына дипломата в Киеве. Об этом сообщает столичная полиция.

Предварительно, мотивом похищения стал выкуп. По версии, полиции подозреваемые понимали, кого они похитили и пытались связаться с его родителями. 

Похищение произошло 25 июня. В тот же день полиция нашла потерпевшего с телесными повреждения - его били и требовали деньги. Сейчас он в больнице под охраной полиции. 

Если вина задержанных будет доказана, то им грозит до семи лет лишения воли. 

Как сообщали СМИ, пострадавший - сын финансового атташе посольства Ливии. 

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Теги: полиция, похищение, подозреваемые, сын дипломата
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