Похищение сына дипломата в Киеве: задержаны подозреваемые

Полиция задержала двух граждан Египта, которых подозревают в похищении сына дипломата в Киеве. Об этом сообщает столичная полиция.
Предварительно, мотивом похищения стал выкуп. По версии, полиции подозреваемые понимали, кого они похитили и пытались связаться с его родителями.
Похищение произошло 25 июня. В тот же день полиция нашла потерпевшего с телесными повреждения - его били и требовали деньги. Сейчас он в больнице под охраной полиции.
Если вина задержанных будет доказана, то им грозит до семи лет лишения воли.
Как сообщали СМИ, пострадавший - сын финансового атташе посольства Ливии.