Похищение сына дипломата в Киеве: задержаны подозреваемые

Фото: полиция Киева

commenthover

Полиция задержала двух граждан Египта, которые несколько лет живут в Украине и, вероятно, совершили похищение с целью выкупа

Реклама

Реклама

Полиция задержала двух граждан Египта, которых подозревают в похищении сына дипломата в Киеве. Об этом сообщает столичная полиция.

Предварительно, мотивом похищения стал выкуп. По версии, полиции подозреваемые понимали, кого они похитили и пытались связаться с его родителями.

Похищение произошло 25 июня. В тот же день полиция нашла потерпевшего с телесными повреждения - его били и требовали деньги. Сейчас он в больнице под охраной полиции.

Если вина задержанных будет доказана, то им грозит до семи лет лишения воли.

Как сообщали СМИ, пострадавший - сын финансового атташе посольства Ливии.