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07.06.2018, 12:53

Пожар в Чернобыльской зоне: продолжают гасить два очага

Пожар в Чернобыльской зоне: продолжают гасить два очага - Фото
Фото: ГЧСЧ

Площадь двух отдельных очагов уменьшается, на месте остается техника и личный состав ГСЧС

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Два очага возгорания в Чернобыльской зоне локализировали до площади около 0,8 га. Такая ситуация по состоянию на 10:00, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Тушения огня продолжается. По-прежнему работают 35 единиц техники и 150 человек личного состава. 

Радиационный фон в Киеве и Чернобыле - в пределах нормы. 

5 июня в 10:10 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га. На месте возгорания бывшего рыжего леса в зоне ЧАЭС найдены факелы.

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Теги: ГСЧС
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