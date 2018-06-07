Пожар в Чернобыльской зоне: продолжают гасить два очага

Два очага возгорания в Чернобыльской зоне локализировали до площади около 0,8 га. Такая ситуация по состоянию на 10:00, сообщает пресс-служба ГСЧС.
Тушения огня продолжается. По-прежнему работают 35 единиц техники и 150 человек личного состава.
Радиационный фон в Киеве и Чернобыле - в пределах нормы.
5 июня в 10:10 в зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения произошло возгорание сухой травы с последующим распространением пожара на лесной массив на площади около 10 га. На месте возгорания бывшего рыжего леса в зоне ЧАЭС найдены факелы.