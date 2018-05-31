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31.05.2018, 20:57

Пожарный из Латвии поймал падающего из окна человека - видео

Пожарный из Латвии поймал падающего из окна человека - видео - Фото
Фото: facebook.com/Latvianfirefighters

Мужчина соскользнул с подоконника четвертого этажа

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Латвийские пожарные спасли человека, упавшего из окна с четвертого этажа, поймав его за ноги. Об этом сообщила в Facebook Государственная пожарно-спасательная служба Латвии.

Спасатели получили сигнал о том, что мужчина собирается выпрыгнуть из окна четвертого этажа. Прибывшие на место происшествия пожарные не стали заходить в квартиру, опасаясь, что человек разнервничается еще больше и прыгнет.

Одна группа спасателей попыталась добраться до мужчины с крыши, а вторая пошла в квартиру этажом ниже, чтобы поймать его, если он все же решится на прыжок.

Когда мужчина соскользнул с подоконника, спасателям удалось схватить его за ноги и втащить в квартиру.

28 мая в Париже иммигрант из Мали Мамуду Гассама без страховки взобрался по балконам на четвертый этаж здания с спас ребенка. 

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Теги: литва, спасатели
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