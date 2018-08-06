Покушение на Гандзюк: суд избрал меру пресечения подозреваемому

Иллюстративное фото: Pixabay

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Николаю Новикову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей

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Херсонский городской суд Херсонской области избрал меру пресечения подозреваемому в нападении на Екатерину Гандзюк.

Судья Ярослав Мусулевский удовлетворил ходатайство стороны обвинения и избрал меру пресечения Николаю Новикову в виде содержания под стражей на срок до 1 октября 2018 года включительно. Обжаловать решение судьи адвокат подозреваемого сможет в течение пяти дней.

Заседание суда перенесли на 13:00 по причине отсутствия адвоката Новикова в зале. Подозреваемому предоставили государственного защитника.

Защитник Новикова запросил технический перерыв для ознакомления с материалами дела и ввел нового свидетеля – сестру подозреваемого, которая "может подтвердить местонахождение подозреваемого в день нападения на Гандзюк".

Подозреваемый заявил, что с 27 июля по 1 августа находился с друзьями и родственниками на базе в г.Скадовск, есть свидетели и фотографии. Сестра Новикова подтвердила его слова.

Суд "отнесся критически" к показаниям сестры подозреваемого и определил меру пресечения в виде содержания под стражей для предотвращения попыток воздействия на свидетелей или препятствования расследованию.

Юрист Маси Найем в Facebook рассказал о подозреваемом и опубликовал его фото: "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, житель Херсона".

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31 июля неизвестный напал на Гандзюк у ее дома и плеснул женщине серной кислотой в лицо. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии с ожогами 35% тела. Примерно через 1,5 суток чиновницу перевезли в Киев. 3 августа подозреваемого в нападении задержали. Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, п. 4 ч. 2 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью) УК.