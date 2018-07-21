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21.07.2018, 22:15

Полиция Чернигова ищет людей, которые привязали мужчину к столбу

Полиция Чернигова ищет людей, которые привязали мужчину к столбу - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

О содеянном заявили члены Нацдружин

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Полиция открыла уголовное дело по статье за "хулиганство" и ищет тех, кто привязал к столбу мужчину с табличкой на груди "Я ватник" в Чернигове. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечается, что опрошены участники и свидетели инцидента и продолжается досудебное расследование.

Санкция статьи (ч. 2 ст. 296 УК) предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы до четырех лет.

"Сейчас полиция устанавливает лиц, которые привязали мужчину к столбу", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел 20 июля. 

О привязанном мужчине первая информация появилась от пользователя Facebook Александра Тарнавского, который вел прямую трансляцию в соцсети и периодически плевал в лицо мужчине. У стримера на странице указано, что он работал в "Азове".

Тарнавский заявлял на видео, что привязанный ранее отбывал наказание за изнасилование несовершеннолетних, а также разбил памятник Героям Небесной Сотни в центре Чернигова.

На видео зафиксирован приезд патрульных на 6-й минуте записи. Развязали мужчину только на 26-й минуте. Все это время на месте, кроме полицейских, находились также сотрудники скорой помощи. Пресс-секретарь патрульной полиции Черниговской области Виталий Копыстко не смог ответить на вопрос LIGA.net, почему мужчину не развязали сразу.

Позже в Facebook Нацдружин появилось сообщение о том, что "дружинники решили проучить сепара".


6 июня члены Национальных дружин разгромили лагерь ромов в Голосеевском парке. Соответствующее видео опубликовано на странице организации в Facebook. 
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Теги: столб, Нацдружины, полиция, Нацполиция, ватник, привязанный к столбу
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