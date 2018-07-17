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17.07.2018, 23:19

Полиция Одессы: двоих беглецов из колонии поймали - фото

Полиция Одессы: двоих беглецов из колонии поймали - фото - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Иван Запорожан и Вячеслав Загорняк доставлены в Малиновский отдел полиции

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Работники полиции совместно с сотрудниками учреждения исполнения наказаний, бойцами Нацгвардии и пограничниками задержали двоих преступников, которые сегодня утром сбежали из колонии. Об этом сообщает в Facebook полиция Одессы.

Иван Запорожан и Вячеслав Загорняк доставлены в Малиновский отдел полиции.

Поиски Владислава Кусписа продолжаются.

Советник начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк написал в в Facebook, при современном уровне технического оснащения и оперативно розыскных возможностей, подобные поступки - побеги из мест лишения свободы, в миллионном городе просто бессмысленны.

17 июля около 04:00 из одесской Южной исправительной колонии №51 сбежали трое заключенных 1992, 1995 и 1997 годов рождения. Они разбили стену овощехранилища, отодвинули защитное ограждение и спрыгнули с забора на Люстдорфскую дорогу Одессы. Двое бежавших заключенных отбывали сроки за кражи, а третий - за изнасилование ребенка. Они должны были освободиться в 2020-2027 годах.

Фото: facebook.com/ruslan.forostyak

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Теги: одесса, побег из тюрьмы
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