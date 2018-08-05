Полиция задержала более 30 криминальных авторитетов: фото

Нацполиция

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Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил детали проведения спецоперации

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В Кировоградской области сотрудники полиции задержали более 30 криминальных авторитетов. Об этом первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Поводом для данной "встречи на природе" было назначение "смотрящего" за Светловодском, и решения спорных вопросов, но все пошло не по их утвержденному сценарию, несмотря на благословение вора в законе по кличке "Хохол", - отметил Аброськин.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

4 июня 2018 года сотрудники Главного управления столичной полиции получили информацию о пребывании в Киеве Хидира Рашидова - вора в законе, известного в криминальном мире под прозвищем Хидир, а затем задержали его.