Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
05.08.2018, 08:22

Полиция задержала более 30 криминальных авторитетов: фото

Полиция задержала более 30 криминальных авторитетов: фото - Фото
Нацполиция

Первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил детали проведения спецоперации

Реклама
Реклама

В Кировоградской области сотрудники полиции задержали более 30 криминальных авторитетов. Об этом первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин в Facebook.

"Поводом для данной "встречи на природе" было назначение "смотрящего" за Светловодском, и решения спорных вопросов, но все пошло не по их утвержденному сценарию, несмотря на благословение вора в законе по кличке "Хохол", - отметил Аброськин.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

4 июня 2018 года сотрудники Главного управления столичной полиции получили информацию о пребывании в Киеве Хидира Рашидова - вора в законе, известного в криминальном мире под прозвищем Хидир, а затем задержали его.

Читайте также
Спасти журналиста Бабченко: хроника спецоперации СБУ 30.05.2018Тема дня. Что заставило 19-летнюю студентку покончить с собой 19.02.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: криминальные авторитеты, Вячеслав Аброськин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Луценко отдал СБУ дело о нападении с серной кислотой на чиновницу
Происшествия Луценко отдал СБУ дело о нападении с серной кислотой на чиновницу
В Одессе совершено покушение на активистов: фото, видео
Происшествия В Одессе совершено покушение на активистов: фото, видео
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 