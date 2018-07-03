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Боты:
03.07.2018, 06:21

Помпео едет в Пхеньян решать, как Ким отдаст США ядерное оружие

Помпео едет в Пхеньян решать, как Ким отдаст США ядерное оружие - Фото
Майкл Помпео (фото - Getty Images)

На саммите США-КНДР в прошлом месяце лидеры государств ограничились общими заявлениями и декларациями: сейчас пришло время делать конкретные шаги

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Впервые после саммита Трамп-Ким в Северную Корею отправится госсекретарь США Майкл Помпео, чтобы самостоятельно выяснить в Пхеньяне детали отказа режима Ким Чен Ына от ядерно-ракетной программы. Об этом пишет агентство Голос Америки, уточняя, что совместное заявление лидеров стран 12 июня так и не дало никаких подробностей и сроков денуклеаризации.

"Чтобы продолжить продолжающуюся и важную работу по денуклеаризации на Корейском полуострове, секретарь Помпео отправится в Северную Корею 5 июля, чтобы встретиться с лидером Северной Кореи и его командой", - сказала пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, у администрации США "вчера были хорошие встречи" с представителями КНДР". Вероятно, речь идет о переговорах американской делегации во главе с послом США на Филиппинах Сун Кимом с северокорейскими дипломатами в деревне Пханмунджом на границе между Северной и Южной Кореей 1 июля.

Сандерс заявила, что не подтверждает и не отрицает появившиеся в СМИ сообщения, что, по данным американской разведки, Северная Корея не готова отказаться от программы ядерного оружия.

Смотрите также: Трамп и Ким встретились в Сингапуре: фото для истории

12 июня 2018 года президент США Дональд Трамп и руководитель КНДР Ким Чен Ын провели исторический саммит в Сингапуре, во время которого подписали совместный документ о денуклеаризация Корейского полуострова под гарантии США. Спустя неделю Трамп раскритиковал СМИ США за то, что они "сговорились и не видят прогресс" с денуклеаризацией.

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Теги: визит, Майкл Помпео, переговоры, ким чен ын, кндр, ядерное оружие
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