После ЧМ-2018 Украину ждет наплыв нелегалов - МВД

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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В министерстве внутренних дел считают, что в России осталось много "болельщиков", которые хотят попасть в Евросоюз через Украину

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В ближайшее время через Украину из России могут переправлять большие группы нелегалов. Об этом сообщил замначальника департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Игорь Малахов, передает пресс-служба МВД.

По его словам, после чемпионата мира по футболу в России остались несколько тысяч якобы болельщиков, которые могут пробовать через Украину незаконно попасть в Евросоюз.

Группы нелегалов ждут на границе в Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.

За последние две недели уже задержали 17 групп нелегальных мигрантов - всего 75 человек.

До конца лета в Украине продлится спецоперация по выявлению иностранцев-преступников "Мигрант". В ней задействованы полиция, миграционная и пограничная службы.