После ЧМ-2018 Украину ждет наплыв нелегалов - МВД

В ближайшее время через Украину из России могут переправлять большие группы нелегалов. Об этом сообщил замначальника департамента по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Игорь Малахов, передает пресс-служба МВД.
По его словам, после чемпионата мира по футболу в России остались несколько тысяч якобы болельщиков, которые могут пробовать через Украину незаконно попасть в Евросоюз.
Группы нелегалов ждут на границе в Луганской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.
За последние две недели уже задержали 17 групп нелегальных мигрантов - всего 75 человек.
До конца лета в Украине продлится спецоперация по выявлению иностранцев-преступников "Мигрант". В ней задействованы полиция, миграционная и пограничная службы.