Появились подробности драки в Мариуполе с участием пограничников

Валерия Карпиленко Фото: Facebook Валерии Карпиленко

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Администрация заведения RedCups RDCP Lounge, где произошел инцидент, утверждает, что компания военнослужащих сама спровоцировала конфликт

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Полиция проводит расследование конфликта в кафе Мариуполя, в результате которого получили телесные повреждения двое военнослужащих Госпогранслужбы. Также свою версию событий обнародовала администрация заведения.

В ГУ Нацполиции Донецкой области сообщили, что между группой посетителей и охраной заведения произошла ссора, в результате которой 34-летний мужчина получил перелом нижней челюсти. Также телесные повреждения получила 30-летняя женщина.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 122 (Умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК.

Вчера спикер ГПСУ Олег Слободян заявил, что военнослужащих избили после того, как один из них попросил меню на украинском языке.

Участница инцидента офицер ГПСУ Валерия Карпиленко написала в Facebook: "Не могу до сих пор поверить, что в моем родном городе могли так зверски напасть на настоящего защитника Украины - военнослужащего, который с начала войны здесь, в нашем регионе, на передовых позициях".

Она утверждает, что подполковника Станислава Керода, который также пострадал в этом конфликте, избивал "титушка".

Вместе с тем администрация заведения RedCups RDCP Lounge, где произошел инцидент, утверждает, что компания военнослужащих сама спровоцировала конфликт своим поведением, а также первая начала драку с охраной.

Там утверждают, что военные были в состоянии опьянения, они отказывались пройти проверку металлоискателем, отказывались покинуть кафе после его закрытия и грубо разговаривали с персоналом. Компанию попросили покинуть заведение. Однако на улице, по версии администрации, один из гостей ударил охранника, после чего завязалась драка.