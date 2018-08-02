Приют на Волыни: Директор 2 месяца не сообщал о пропавшем ребенке

Иллюстративное фото

commenthover

Ребенок до сих пор не найден

обновлено

Реклама

Реклама

Руководство приюта для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, который находится в городе Рожище Волынской области, почти два месяца не сообщало в полицию о пропавшем без вести воспитаннике. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Волынской области.

Там рассказали, что несовершеннолетний самовольно покинул учреждение 17 мая, "однако с соответствующим сообщением о без вести пропавшем ребенке руководство приюта в правоохранительные органы обратилось только 11 июля".

Таким образом, в результате бездействия должностных лиц коммунального заведения никакие меры по поиску пропавшего из приюта ребенка не принимались почти 2 месяца, отметили в прокуратуре.

При этом реакция прокуратуры на это происшествие заключалась в том, что ведомство направило главе Волынской ОГА письмо с просьбой принять меры для устранения и недопущения аналогичных нарушений в дальнейшем, а также решить вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц приюта.

Найден ли пропавший ребенок, пресс-служба прокуратуры по неизвестной причине не сообщила. По состоянию на 18:30, ни один телефон прокуратуры Волынской области, включая телефоны доверия и горячей линии, не отвечают.

Позже омбудсмен Людмила Денисова уточнила, что ребенка так и не нашли.

Сегодня Денисова сообщила, что у десятерых воспитанников приюта в Рожище обнаружили следы избиения, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения. Прокуратура открыла уголовное производство.