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02.08.2018, 18:48

Приют на Волыни: Директор 2 месяца не сообщал о пропавшем ребенке

Приют на Волыни: Директор 2 месяца не сообщал о пропавшем ребенке - Фото
Иллюстративное фото

Ребенок до сих пор не найден

обновлено
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Руководство приюта для детей, попавших в сложные жизненные обстоятельства, который находится в городе Рожище Волынской области, почти два месяца не сообщало в полицию о пропавшем без вести воспитаннике. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура Волынской области.  

Там рассказали, что несовершеннолетний самовольно покинул учреждение 17 мая, "однако с соответствующим сообщением о без вести пропавшем ребенке руководство приюта в правоохранительные органы обратилось только 11 июля".

Таким образом, в результате бездействия должностных лиц коммунального заведения никакие меры по поиску пропавшего из приюта ребенка не принимались почти 2 месяца, отметили в прокуратуре.

При этом реакция прокуратуры на это происшествие заключалась в том, что ведомство направило главе Волынской ОГА письмо с просьбой принять меры для устранения и недопущения аналогичных нарушений в дальнейшем, а также решить вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц приюта.

Найден ли пропавший ребенок, пресс-служба прокуратуры по неизвестной причине не сообщила. По состоянию на 18:30, ни один телефон прокуратуры Волынской области, включая телефоны доверия и горячей линии, не отвечают.

Позже омбудсмен Людмила Денисова уточнила, что ребенка так и не нашли.

Сегодня Денисова сообщила, что у десятерых воспитанников приюта в Рожище обнаружили следы избиения, трое детей заявили о сексуальных домогательствах со стороны руководства учреждения. Прокуратура открыла уголовное производство. 

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Теги: дети, прокуратура, волынь, приют, рожище
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