ПВО в Донбассе сбило ценный дрон российских оккупантов: фото

Фото: facebook.com/pressjfo.news

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После подтверждения работы вражеского беспилотника радиолокационными станциями ВСУ, цель была уничтожена огневым подразделением ПВО

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В Луганской области военные сбили летящий по линии Первомайск-Северодонецк-Сватово разведывательный беспилотник российских оккупантов. Об этом инциденте сообщили в штабе операции обхединенных сил.

При визуальном осмотре обломков было установлено, что дрон россиян оборудован камерой с 12 объективами для проведения панорамной аэрофото- и видеосъемки. Ориентировочная стоимость только одной камеры составляет более $100 тысяч.

Беспилотник передавал собранные данные на пункт управления в режиме реального времени, подчеркнули военные.

Отдельные узлы аппарата (в частности, оптико-электронная система) произведены российской компанией, работающей совместно с заводом-производителем БПЛА Орлан, которая находится под санкциями США.

"Таким образом, РФ продолжает осуществлять поиск новых форм и способов применения новейших образцов вооружения и военной техники в реальных боевых условиях на территории Украины. Одновременно с этим российской стороной проводится исследовательская работа по оценке реальных возможностей техники военного назначения, а оккупированная территория Украины используется в качестве полигона", - отметили в штабе.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Как отметили пользователи в комментарии к записи штаба ООС, беспилотники по линии Угледар-Курахово-Селидово "летают как по графику каждый вечер около 20:00".