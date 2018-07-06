Разрыв миномета: названы погибшие, тяжелораненых увезли во Львов

Иллюстративное фото: пресс-центр Минобороны

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Пострадавшие в смертельном инциденте - уроженцы Тернопольской, Николаевской, Закарпатской и Днепропетровской областей

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Закарпатский облвоенкомат сообщил имена трех бойцов ВСУ, которые погибли сегодня при разрыве миномета на полигоне под Ровно. Эти данные опубликованы на странице комиссариата в Facebook.

Погибли следующие военнослужащие в/ч А1778:

- капитан Тихоновский Валерий Тимофеевич (командир минометной батареи , 1978 года рождения);

- солдат Власов Дмитрий Олегович (старший наводчик 1-го взвода минометной батареи, 1996);

- солдат Пишкарь Юрий Юрьевич (мастер – номер расчета 1-го взвода минометной батареи, 1975).

По данным местного издания Рівне Вечірнє, которое ссылается на председателя Ровенской ОГА Алексея Муляренко, среди пострадавших нет бойцов из Ровенской области: все они - уроженцы Тернопольской, Николаевской, Закарпатской и Днепропетровской областей.

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Пострадавшие были эвакуированы сначала в местный военный госпиталь, потом троих раненых вертолетом отправили во Львов, сообщил полковник медслужбы ВСУ Валерий Чернобривец. Трое военных находятся в тяжелом и среднетяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет. Остальные шесть - с различными степенями повреждений, в том числе легкой степени.

Видео: TVRivne1

6 июля 2018 года в 05:45 на полигоне ВСУ в Ровенской области во время учений разорвало миномет. Погибли трое военных, девятеро ранены. Основная версия, по данным Минобороны: нарушение мер безопасности. Президент Петр Порошенко запретил использовать такие минометы до конца расследования. По словам спикера ОК Запад Анатолия Прошина, разорвало миномет Молот.

Открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 414 УК (нарушение правил обращения с боеприпасами, повлекшее гибель и телесные повреждения нескольких лиц).

Завтра на Закарпатье - день траура по погибшим на полигоне бойцам 128-й бригады ВСУ.