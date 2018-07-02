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02.07.2018, 13:13

Развинчивал ПВО на драгметаллы: военный снимал платы на продажу

Развинчивал ПВО на драгметаллы: военный снимал платы на продажу - Фото
ЗРК Тор (фото - Defense Express)

ГПУ утверждает, что мастер одной из в/ч в Житомирской области демонтировал электронику на ЗРК Тор - собирался продать запчасти скупщикам драгметаллов

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Задержан военнослужащий-контрактник, который при обслуживании боевой машины зенитно-ракетного комплекса Тор снял и похитил блоки с электронными платами и другие запчасти с драгоценными металлами. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Правоохранители выяснили, что злоумышленник в течение двух недель в июне, имея свободный доступ к боевой технике (с которой он работал по долгу службы), в мастерской демонтировал и похитил из машины 9А330 платы и другие запчасти с платиной, золотом и серебром.

Инцидент произошел в городе Городок Радомышльского района в Житомирской области.

Похищенное имущество обнаружено и изъято, машину ЗРК ремонтируют.

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9А330 Тор (по классификации НАТО - SA-15 Gauntlet) - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена. На боевой машине размещено 8 ракет, старт которых осуществляется вертикально по аналогии с ЗРК С-300.

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Теги: ВСУ, техника, зрк тор, военное преступление
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