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14.06.2018, 16:49

РФ увеличила поставки беспилотников боевикам в Донбассе - ГУР

РФ увеличила поставки беспилотников боевикам в Донбассе - ГУР - Фото
Фото: LIGA.net

Отдельные образцы беспилотников передаются для усиления воздушной разведки подразделений пророссийских наемников, отметили в ГУР

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Командование российских оккупационных войск принимает дополнительные меры для усиления ведения воздушной разведки, увеличивая количество поставок беспилотных летательных аппаратов с территории России во временно оккупированном Донбассе. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, отдельные образцы беспилотников передаются для усиления воздушной разведки передовых подразделений боевиков, в которых они не предусмотрены по штату и где отсутствуют специалисты для их эксплуатации.

"10 июня боевики одной из передовых подразделений 1 АК с целью разведки позиций объединенных сил запустили беспилотник. Его сбили террористы соседнего подразделения через ошибочно заданный и не согласованный маршрут полета", - говорится в сообщении.

23 апреля 2018 года террористы обстреляли беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в 33 километрах от временно оккупированного Луганска. 

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Теги: гур, беспилотники
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