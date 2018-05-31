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31.05.2018, 13:28

СБУ блокировала распространение сепаратистских брошюр

СБУ блокировала распространение сепаратистских брошюр - Фото
Фото: ssu.gov.ua

В СБУ отметили, что при обыске обнаружили дома у местной жительницы более 200 экземпляров брошюр "Русская весна"

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Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Нацполицией выявили в Смеле Черкасской местную жительницу на распространении сепаратистских материалов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленница изготавливала брошюры "Русская весна", информацию она подбирала в сети интернет на антиукраинских ресурсах.

По данным СБУ, затем она распространяла распечатанные на принтере "агитки" среди пророссийски настроенных жителей города.

Во время санкционированного обыска по месту жительства женщины правоохранители обнаружили более 200 экземпляров сепаратистских брошюр.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 300 Уголовного кодекса Украины.

30 мая 2018 года житель временно оккупированного Донецка наладил производство военной формы для боевиков террористической организации.

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Теги: сбу, русская весна
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