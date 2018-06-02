СБУ: Четыре экоинспектора попались на взятках

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По данным спецслужбы, три главных инспектора под руководством начальника отдела ввели незаконный механизм вымогательства денег

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В СБУ заявили, что разоблачили на взятках четырех чиновников одного из отделов Государственной экологической инспекции Житомирской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, трое главных инспекторов под руководством начальника отдела ввели незаконный механизм вымогательства денег от предпринимателей.

За получение неправомерной выгоды чиновники якобы обещали беспрепятственное прохождение экологического и радиологического контроля при таможенном оформлении товаров.

В СБУ говорят, что основными «клиентами» злоумышленников были предприятия-экспортеры лесоматериалов и продукции камнедобывающей отрасли региона. По предварительным выводам СБУ, среднемесячная «прибыль» чиновников составлял более 100 тысяч гривень.

Ведомство сообщает, что правоохранители задержали злоумышленников в областном центре в квартире организатора схемы якобы при передаче подчиненными его части взятки в размере 30 тысяч гривень.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Получение взятки) УК.

Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении.

1 июня в Киеве по подозрению в получении взятки задержали инспектора сектора ювенальной превенции Днепровского управления полиции Киева.